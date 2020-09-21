Kaymakam Kayabaşı'ndan kan bağışı

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı kan bağışında bulundu.

Kan bağışının ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Fatih Kayabaşı, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, “Kan bağışında bulunmak bir hayatı kurtarmakla eşdeğerdir. Aynı zamanda kendi sağlığımız için de kan bağışında bulunmak gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu tür kampanyalara duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Kan bağışı kampanyasında görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.