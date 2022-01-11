Kaymakam Kundakçı turnuvaya katılan gençlerle bir araya geldi

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, liseler arası düzenlenen futbol turnuvasına katılan gençlerle bir araya geldi.

Bahçesaray Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen futbol turnuvasının final müsabakası renkli görüntülere sahne oldu. Kaymakam Kundakçı, Belediye Başkanı Meki Arvas ve AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın da izlediği final maçının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kaymakam Kundakçı, spor turnuvalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, “Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Centilmenlikle havasında turnuvamız tamamlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ise, gençlere öncülük eden ve turnuvaların düzenlenmesine öncülük eden Kaymakam Kundakçı'ya teşekkür ederek, “İlçe gençlerimizin rol model olarak gördükleri Kaymakam Kundakçı Beye emeğinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.