Kaymakam Kundakçı'dan eğitime destek

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri için temin ettiği iç ve dış duvar boyasını milli eğitim müdürlüğüne teslim etti.

İlçeye atandığı günden itibaren yaptığı çalışmalarla herkesimin kalbinde taht kuran Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerin eğitim gördüğü okullara da el attı. Yarının büyükleri olan öğrencilerin iyi bir ortamda eğitim görmeleri için harekete geçen Kaymakam Kundakçı, okulların bakım ve onarımı için Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından temin edilen iç ve dış cephe boyasını milli eğitim müdürlüğüne teslim etti.

Kaymakam Kundakçı'nın yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu belirten AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, “Kaymakamımız ilçeye geldiği günden beri vatandaşlarımız için durmadan çalışıyor. Halkımızın iyi ve kötü gününde yanında bulunan Kaymakam Kundakçı, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın eğitim yuvalarını da el attı. Azmi ve girişkenliğiyle takdir toplayan Kaymakam Kundakçı'ya hizmetlerinden dolayı halkımız adına teşekkür ederim” dedi.