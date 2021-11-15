Kaymakam Kundakçı'dan öğrencilere hediye

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, ziyaret ettiği mahallelerdeki çocuklarla bir araya gelerek çeşitli hediyeler dağıttı.

İlçenin Yaşlıkavak, Güneyyamaç, Akyayla, Kartal, Paşaköy, Altıntaş ve İslam mahallelerinde okulları ziyaret eden Kaymakam Kundakçı, öğrencilerle bir araya geldi. Her öğrenciye farklı hediyeler veren Kaymakam Kundakçı, onlarla tek tek ilgilendi.

Hediyelerini alan öğrenciler ise Kaymakam Kundakçı'ya teşekkür etti.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı'nın ilçeye geldiği günden beri herkesimin yüreğinde taht kurduğunu belirterek, “Kaymakamımızın çalışmaları taktire şayandır. İlgisi, azmi, heyecanı ve çalışma arzusu ile 7'den 70'e herkesin duasındadır” dedi.