Kaymakam Mehmetbeyoğlu, başarılı öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyerek okuyan öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi.

Gezi ve incelemeleri kapsamında Payköy Mahallesi'ni ziyaret eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, buradaki okulda da incelemelerde bulundu. Sınıfları tek tek gezerek öğrencilere çeşitli sorular soran ve bilgi birikimlerini ölçen Mehmetbeyoğlu, 4. sınıf öğrencisi Berivan Cengiz'in İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okumasının ardından bisiklet sözü verdi.

Ziyaretinin ardından kaymakamlıkça okula ulaştırılan bisiklet, Okul Müdürü Sabahattin Kolkurdu tarafından öğrenciye teslim edildi.