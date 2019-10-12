İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Erciş-Adilcevaz yolunda incelemelerde bulundu

Van’ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfaltın döküleceği Erciş-Adilcevaz yolunda incelemelerde bulundu.

Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfaltın döküleceği Erciş-Adilcevaz yolunda incelemelerde bulundu.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Erciş-Adilcevaz bölünmüş karayolu son sistem BSK asfalt ile kaplanıyor. Çalışmalar kapsamında 66 kilometrelik Erciş-Adilcevaz karayolunun 42 kilometresi, periyodik olarak BSK asfalt ile kaplanacak ve daha önce tamamlanan 14 kilometrelik BSK kaplamalı Adilcevaz-Erciş bölünmüş karayolu ile bağlantı yapılacak. Söz konusu çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Erciş-Adilcevaz karayolunun son sistem asfalta kavuşacağını belirten Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “Hükümetimiz, devletimiz bölgeye gereken önemi vererek vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti verme adına önemli bir çalışma başlatmıştır. BSK asfalt kaplamalı yolun tamamlanmasıyla birlikte araçlar daha rahat bir şekilde Erciş-Adilcevaz karayolunu kullanacaktır. Ben, bu hizmeti bölgemize kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza bölge halkımız adına şükran duygularımı sunuyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.