Kaymakam Mehmetbeyoğlu kilitli parke taşı çalışmalarını inceledi

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede tamamlanan kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçedeki hizmetlerine tüm hızıyla devam eden Erciş Belediyesi, 12 mahallenin kilitli parke taşı çalışmasını tamamladı. Sezon başında startını verdiği kilitli parke taşı çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Erciş Belediyesi, 12 mahallede toplam 58 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmasını tamamlarken, devam eden çalışmalar kapsamında 2020 sezonunda 25 mahallenin yolu toplam 115 bin metrekare kilitli parke taşı ile döşenecek.

Tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş'imizin kadim ve şanlı bir tarihi vardır. Bizlerde bu kadim ve şanlı tarihi bulunan ilçemize hizmetin en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu hizmetlerin ilçemize ulaştırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün devlet büyüklerimize, milletvekilimize, siyaset kurumumuzun kıymetli temsilcilerine ve bütün paydaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.