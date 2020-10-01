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Kaymakam Mehmetbeyoğlu korona virüs denetimlerini sürdürüyor

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında ilçede denetimlere devam ediyor.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında ilçede denetimlere devam ediyor.


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve kurallara uyulması için Erciş ilçesinde denetimler devam ediyor. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimlerde, iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara gerekli uyarıları yaparak korona virüs ile mücadelenin anlatıldığı “14 Kural” broşürü dağıtıldı.


Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun korona virüs denetimlerinde; İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özgür Gök, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Bayram Mercimek de hazır bulundu.

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