Kaymakam Mehmetbeyoğlu, mahalle muhtarları ve vatandaşlara bir araya geldi

Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, vatandaşların sorunlarına yönelik çözüm odaklı olarak yapılan bölgesel istişare toplantılarının üçüncüsünü Tekler Mahallesi'nde yaptı.

Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında, tüm kurum amirlerinin de hazır bulunduğu bölgesel istişare toplantıları devam ediyor. Merkezi bölgelerde yapılan ve merkeze yakın diğer mahalle muhtarlarının da katılımıyla gerçekleşen bölgesel istişare toplantılarında, mahalle muhtarları ve vatandaşlar söz alarak kendi mahalleleriyle ilgili sıkıntı ve taleplerini dile getiriyor. Kurumsal bazdaki sorunların yerinde ve en kısa sürede çözümü için söz alan kurum amirleri konuyla ilgili notlarını alarak sorunu çözüme kavuşturmak için gerekli çalışmaları başlatıyor. Vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanan bölgesel istişare toplantılarının üçüncüsü ilçenin Tekler Mahallesinde yapıldı. Toplantıya Tekler grubundaki 10 mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve kurum amirleri ile birlikte bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Daha sonra tek tek söz alan mahalle muhtarları, mahalleleri ile ilgili sorunları dile getirdi. Sorunlarla ilgili çözüm yollarının görüşülmesinin ardından bölgesel istişare toplantısı sona erdi.