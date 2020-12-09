Kaymakam Mehmetbeyoğlu öğretmenlerle online toplantı gerçekleştirdi

VAN (İHA) – Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede görev yapan öğretmenlerle online toplantı gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de okullar uzaktan eğitim ile faaliyetlerine devam ederken, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu da, ilçede görev yapan öğretmenlerle bilgisayar üzerinden çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, uzaktan eğitimin işleyişi, eğitim faaliyetleri gibi konular görüşüldü.