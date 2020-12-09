İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Mehmetbeyoğlu öğretmenlerle online toplantı gerçekleştirdi

VAN (İHA) – Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede görev yapan öğretmenlerle online toplantı gerçekleştirdi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de okullar uzaktan eğitim ile faaliyetlerine devam ederken, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu da, ilçede görev yapan öğretmenlerle bilgisayar üzerinden çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, uzaktan eğitimin işleyişi, eğitim faaliyetleri gibi konular görüşüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.