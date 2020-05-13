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Kaymakam Mehmetbeyoğlu vatandaşların sorunlarını dinledi

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, cadde ve sokakları gezerek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, cadde ve sokakları gezerek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.


Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek ilçe merkezindeki cadde ve sokakları gezerek incelemelerde bulunurken, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da dinleyerek taleplerini not aldı. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Amacımız ilçemizin her alanını gezmek, vatandaşlarımızın tüm sorun ve ihtiyaçlarını gidererek, devletimizin elinin ulaşmadığı tek bir vatandaş bile bırakmamaktır. Ramazan ayı içerisinde bulunduğumuz bugünlerde vatandaşlarımızın bir ihtiyacı var mı, sorun sıkıntıları var mı yerinde görmek istedik. Belediyecilik anlamında gerekli tüm hizmeti yapmak için her zaman hazırız'' dedi.

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