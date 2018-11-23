Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu yayımladığı mesajında, “Toplumumuzun ileri ve çağdaş seviyelere gelmesinde büyük emekleri olan öğretmenlerimize adanmış bir 24 Kasım gününe daha ulaşmış bulunmaktayız. Önemini sadece bir güne sığdıramayacağımız bu kutsal mesleğin birer neferleri olan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz, ailelerimizin birer parçası ve güven nişanelerimizdir. Toplumumuzun kültür, örf ve adetlerinden uzaklaşmaya başladığı günümüzde çocuklarımızın kendi kültürü ve ahlakıyla yetişmesi için öğretmenlerimize büyük görev ve sorumluklar düşmektedir. Hz. Ali'nin “Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Kölesi Olurum” düsturuyla başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, 23 Ekim 2011 Depreminde hayatlarını kaybeden öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet dilerim” ifadelerine yer verdi.