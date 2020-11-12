Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan korona virüs denetimi

Van'ın Erciş Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından ilçe otogarında korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelindeki 81 il ve 922 ilçede denetimler sürüyor. Denetimler sırasında temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve kurallara uyulması için uyarılarda bulunulurken, kurallara uymayan vatandaş ve kuruluşlara ise idari para cezası uygulanıyor. Bu kapsamda Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Haftalık düzenli olarak gerçekleştirilen denetimler sırasında vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilip, iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara gerekli uyarıları yaparak korona virüs ile mücadelenin anlatıldığı “14 Kural” broşürü dağıtılıyor. Son olarak ilçe otogarında gerçekleştirilen denetimler sırasında otobüs işletme firmalarının korona virüs tedbir kurallarına uygunluğu hususunda inceleme yapıldı. Gerek firma sahipleri ve çalışanları ile yolcular konuyla ilgili bilgilendirilerek kurallara uyulması hakkında uyarılar yapıldı.