Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı

Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu mesajında, “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşriflerinin bir yenisini daha idrak etmiş bulunmaktayız. İslam dininin vermiş olduğu mesajı bize hoşgörü, güzel ahlâk, barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik çerçevesinde ileten Peygamberimizin, kutlanan bu şerefli günü münasebetiyle, daha yakından tanınmasına bir fırsat teşkil ettiği kanaati taşımaktayım. Özellikle Peygamberimize saygısızca sözlerin sarf edildiği bu günlerde böylesi mübarek bir günü idrak etmiş bulunmamız ayrı bir önem taşımaktadır. Basın ve ifade özgürlüğü adı altında, kişilerin inançlarına yapılan bu saygısızlıklar ne yazık ki büyük bir cehaletin yansımalarıdır. Böylece bir kez daha anlaşılmıştır ki, faşizan tutumlar yeri geldiğinde sadece başka ırkları değil, farklı inanç ve düşünceleri de zedeleyici yaklaşımlar içine girmektedirler. Tüm bu düşüncelerimle, idrak etmiş olduğumuz bu günün evlerimize ve şehirlerimize getirmiş olduğu coşkunun ve sevincin yanı sıra, insanlığın birlik ve beraberlik duygularıyla kardeşçe yaşamasına; bütün Dünya ülkelerinde hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının hâkim olmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, tüm İslam âleminin, milletimizin ve ilçe halkımızın Mevlid Kandili'ni tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.