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Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Nüfus Müdürlüğü personeline başarı belgesi

Van’nın Erciş Kaymakamı Dr.

Van'nın Erciş Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Nüfus Müdürlüğünün personelini başarı belgesiyle onurlandırdı.


Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, nüfus personellerini makamında kabul etti. Görevlerinde başarılı olan İlçe Nüfus Müdür Vekili Saim Sabah Kendir ile kurum personellerinin tamamına başarı belgesi vererek onurlandıran Kaymakam Mehmetbeyoğlu, personele başarılarının devamı diledi. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “Hepinizi başarılı ve özverili çalışmalarınızdan dolayı kutluyorum. Çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

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