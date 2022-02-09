Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan öğrencilere boyama kitabı

Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Gülbahçesi Anaokulunu ziyaret ederek, boyama kitabı hediye etti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, çocuklarla yakından ilgilenirken, aynı zamanda okul hakkında ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Çocuklarla oynayan ve boyama kitabını boyayan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Anaokulu öğretmenlerinden Damla Berktaş, okulöncesi öğretmeni olarak görev yaptığını belirterek, “5 yaş çocukların öğretmeniyim. Bugün kaymakamız okulumuzu ziyarete geldi ve bundan çok gurur duyduk. Ayrıca çocuklara da boyama kitabı hediye etti. Bu nedenle hem çocuklarımız ve hem kendi adımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.