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Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan sağanak yağıştan etkilenen bölgeye ziyaret

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, sağanak yağıştan etkilenen bölgeyi ziyaret etti.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, sağanak yağıştan etkilenen bölgeyi ziyaret etti.


Erciş ilçesinde geçtiğimiz cuma günü yaşanan sağanak yağıştan etkilenen Yünören Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek ‘geçmiş olsun' dileklerini iletti. Daha sonra Sabanbüken Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

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