Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, beraberindekilerle şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik edip Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye etti.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, beraberindeki AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit, Erciş İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir ve Erciş İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özgür Gök ile Ramazan Bayramı münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretlerine ilk olarak Şehit Piyade Komando Uzman Çavuş Fırat Torunoğlu'nun ailesiyle başlayan Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın ailesini ziyaret etti.

Son olarak Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in ailesini ziyaret eden Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler, ardından şehidin kabrini ziyaret ederek dua yaptılar. Pandemi şartlarından dolayı çok kısa süren ziyaretlerde, şehit aileleri ile sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek bir süre görüşen Mehmetbeyoğlu, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu belirterek, “Şehit aileleri, sizler bizim başımızın tacısınız. Şehitlerimizin kıymetini ve değerini bilmek lazım. Şehitlerimize buradan tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Kapımız her zaman sizlere açık” ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve beraberindekilere e teşekkürlerini ilettiler.