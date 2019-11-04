Kaymakam Meral Uçar Arpa'dan Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani eşliğinde kurumda bulunan birimleri tek tek dolaştı. Bir süre İlçe Müdürü Muhlis Ceylani'nin makam odasında kurum ile ilgili bilgiler aldıktan sonra Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Eğitimde 2023 Vizyonu' ışığında ‘Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi' sertifika törenine katıldı.

Daha sonra Türk Henkel Kimya Sanayi A.Ş. tarafından Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yeni hizmet binasında yapılan “Stem ve Kodlama Uygulama Atölyesi” açılış törenine katılan Kaymakam Meral Uçar Arpa, “Kaymakamlığımıza bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve DAKA işbirliği ile ortaklaşa yapılan Eğitimde 2023 Vizyonu ışığında Erasmus+ Proje Yazma Eğitimini aldınız. Sizlerden bundan sonra yazacağınız güzel projeler bekliyoruz ve onları desteklemek için biz her zaman burada olacağız. Artık bu dönemde biz bu projelere çok önem veriyoruz. Çok önemli ve yerinde bir proje. Bir ilçenin vizyonunu, çok farklı yerlerde değiştirebiliyor. Özellikle öğrencilerimize yönelik olan projeleri ayrıca önemsiyoruz. İnşallah bundan sonra birçok ortak projelere imza atacağınıza inanıyorum ve ben bu eğitim sürecinde bize finansal olarak destekleyen Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımıza teşekkür ediyorum. Yine projede emeği geçen Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürüme, çalışanlarımıza ve eğitim veren hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.