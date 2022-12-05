Kaymakam Nasır, il birincisini kabul etti

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, okullar arası bilek güreşi müsabakalarında il birincisi olan öğrenciyi makamında kabul etti.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa organize ettiği okullar arası bilek güreşi müsabakalarında Özalplı Ferhat Tapkan il birincisi oldu. Şampiyon öğrenci, öğretmenleri ile birlikte Özalp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Nasır, başarısından dolayı Tapkan ve öğretmenlerini tebrik etti.