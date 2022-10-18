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Kaymakam Nasır öğrencilerle bir araya geldi

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, Özalp Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen oryantasyon programında öğrencilerle bir araya geldi.


Özalp Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen oryantasyon programına Kaymakam M. Emin Nasır, İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, Özalp Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Özlem Orunç Kılınç, Özalp Meslek Yüksekokulu Müdürü Yardımcısı Sadık Er'in katılımıyla başlayan programda, okula yeni başlayan öğrencilere Özalp tanıtıldı.


Daha sonra Kaymakam Nasır, Özalp ilçesinde yapılan çalışmaları anlattı.

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