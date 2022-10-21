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Kaymakam Nasır, yapımı devam eden inşaat ve içme suyu çalışmalarını inceledi

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ve Belediye Başkan Vekili M Emin Nasır, ilçede yapımı devam eden spor kompleksi, kültür merkezi ile Boyaldı Mahallesi’ndeki içme suyu çalışmalarını inceledi.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ve Belediye Başkan Vekili M Emin Nasır, ilçede yapımı devam eden spor kompleksi, kültür merkezi ile Boyaldı Mahallesi'ndeki içme suyu çalışmalarını inceledi.


Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M Emin Nasır, ilçede yapımı devam eden 250 kişilik Kapalı Spor Kompleksi ve Özalp Gençlik ve Kültür Merkezi'nin inşaat alanlarında incelemede bulunuldu. Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Nasır, buradaki incelemenin ardından Boyaldı Mahallesi'ne geçti. Mahallede yapımı devam eden içme suyu çalışmalarını yerinde inceleyip yetkililerden bilgi alan Kaymakam Nasır, incelemelerinin ardından ilçeye döndü.

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