Kaymakam Özbatak'ın mahalle ziyaretleri

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak beraberindekilerle birlikte ilçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Öztabak beraberinde Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdullah Başar, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, Bahçesaray İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva, Bahçesaray Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erkan Hakan, Çatbayır Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan ile birlikte ilçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'ni ziyaret etti. Kaymakam Öztabak, mahalleye gitmeden yol üzerinde Çatbayır, Keskin ve Tahir Sami ilkokullarını ziyaret etti. Öğretmen ve öğrenciler ile sohbet edip sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Öztabak, daha sonra taziye evine geçerek mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyaret ile ilgili bilgi veren Kaymakam Öztabak, yaklaşık 15 gün oldu Bahçesaray ilçesinde göreve başladığını ifade ederek, "Bu süre zarfında ilçeyi tanıma fırsatımız oldu. Bundan sınra da kış gelmeden özellikle kırsal mahallelerimizi gezip oradaki sorunları vatandaşlarımızla hasbihal etmek istedik. Bu bakımdan ilk ziyaretimizi Çatbayır Mahalesinde gerçekleşrerek mahalle sakinleri ile bir araya geldik. Okullarımızı ziyaret ettik. Öğrencilerimiz ile birlikte öğretmenlerimizi de ziyaret ettik. Sorunlarını yerinde dinledik. Bu tür faaliyetlerin devet vatandaş buluşması hem vatandaş acısından, hem bizler açısından hemde kamu görevlileri açısından sorunları yerinde tespit etmek amacı olduğu için çok verimli geçtiğine inanıyorum. Belediye başkanımız burada. Cumhuriyet savcımız burada. Daire amilerimiz burada. Burada hep birlikte vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip, sorunlarının çözüm yollarını hep beraber istişare ediyoruz. Bu bakımdan bu ziyaretlerin önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonrada mahalle ziyaretlerimiz devam edecek. Her hafta perşembe günlerini mahalle ziyareti olarak belirledik. Bütün mahallelerimize gitmeyi planlıyoruz" dedi.

Bahçesaray'ın güzel olduğunu, halen dokuzuncu gezegen olarak söylendiğini ifade eden Kaymakam Öztabak, "Burası dokuzuncu gezegen, kışın 6 ay yolları kapalı diyorlar ancak böyle bir durum yok. Devletimiz burada güçlü, yollarımız kapanmıyor. Kışı güzel geçiyor. Ben Bahçesaray'ı açıkcası gayet güzel buldum. Hem insanıyla, doğasıyla, coğrafyasıyla çok güzel. İnşallah Allah burada hayrılı hizmetler yapmayı nasip edecek" dedi.