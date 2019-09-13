Kaymakam Öztabak'tan meslektaşına ziyaret

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, beraberindekiler ile birlikte Hizan Kaymakamı Musfata Köleoğlu'nu ziyaret etti.

Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, beraberinde Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve çok sayıda Bahçesaraylılar ile birlikte önceki gün Bitlis Hizan ilçesinde bir minibüsün uçuruma düşmesi sonucu hayatını kaybeden 10 kişinin ve yaralanan 8 kişinin acılı ailelerinde taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Taziye ziyareti sonrası Kaymakam Öztabak, Belediye Başkanı Arvas ve AK Parti İlçe Başkanı Sabırlı ile birlikte Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kaymakam Köseoğlu'da yaşanan acı olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek hem başsağlığı dilediler, hem de geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Kaymakam Öztabak ve beraberindekiler ziyaretin ardından ilçeye döndüler.