Kaymakam Öztürk'ten 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Öztürk, yayımladığı mesajda, “İnsana ve insan hayatına doğrudan etki eden bir mesleği icra eden sağlık çalışanları; din, dil, ırk ayırt etmeden herkesin sağlık sorunlarını çözmeye çalışan özverili bir meslek grubudur. Üstlendikleri bu büyük sorumluluğun farkında olan hekimlerimizin ve sağlık personelimizin kendilerine emanet ettiğimiz sağlığımızı korumak için gece gündüz demeden fedakârca yaptıkları çalışmalar her türlü takdire şayandır. Bu bilinç ve minnet duygularıyla, başta ilçemiz ve ilimiz olmak üzere, yurdumuzun her köşesinde; şartlar, mekan ve zaman her ne olursa olsun bu kutsal mesleğe gönül veren sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.