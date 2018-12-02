Kaymakam Öztürk'ten Engelliler Günü mesajı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladı.

Kaymakam Öztürk, yayımladığı mesajda, “Nüfusumuzun azımsanmayacak bir bölümünü oluşturan engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkarak, sağlıklı politikalar ve kalıcı çözümler üretilmesi, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba gösterilmesi, devlet ve toplum olarak temel sorumluluğumuzdur. Sporda, sanatta, sosyal hayatta, iş dünyasında ve sivil toplum örgütlerinde gösterdikleri üstün başarılarla göğsümüzü kabartan, fırsat verildiğinde ne kadar büyük işlere imza atacaklarını ortaya koyan engelli vatandaşlarımıza hayatı daha kolay ve yaşanabilir kılmak ise en asli görevimizdir. İpekyolu Kaymakamlığı ve belediyesi olarak, engelli bireylerimize verdiğimiz önem ve hizmetleri bu bilinçle sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2017 yılı Temmuz ayında faaliyete geçirdiğimiz Engelsiz Yaşam Akademimizden bugüne kadar toplamda bin 500, halen de 35 farklı branş ve hizmet alanında 520 engelli bireyimiz faydalanmaktadır. Ayrıca Mayıs 2018'de belediyemiz ana hizmet binasında açtığımız Engelsiz Kafemizde istihdam edilen 16 engelli birey, üretimden servise kadar her aşamada sorumluluk alarak kişisel gelişimlerini sürdürmektedirler. Bu bilinçle, engelli vatandaşlarımızın meselelerine kalıcı ve köklü çözümler üretme yolunda kat ettiğimiz mesafelerin daha da güçlenmesi dileğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.