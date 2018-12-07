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Kaymakam Öztürk'ten Irgatlı Mahallesi'ne ziyaret

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, beraberindekilerle Irgatlı Mahallesi’ni ziyaret etti.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, beraberindekilerle Irgatlı Mahallesi'ni ziyaret etti.


İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, beraberindeki Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İpekyolu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hacı Mehmet Demir, ilçe müdürleri ve belediye birim amirleri ile merkeze 27 kilometre uzaklıktaki Irgatlı Mahallesi'ni ziyaret etti. İlk olarak, 1995 yılında Bingöl'ün Yayladere mevkiinde bölücü teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit olan Piyade Er Süleyman Dağlar'ın kabrini ziyaret eden heyet, sonrasında vatandaşlarla birlikte Irgatlı Mahallesi'nde şehit için okutulan Mevlîd-i Şerife katıldı.


Ardından Irgat İlkokuluna yapılan ziyarette çocuklarla sohbet eden ve hediyeler veren Öztürk, okul idaresi ve öğretmenlerden de bilgi aldı.


Öztürk, Irgatlı ziyaretinde ayrıca mahalle muhtarı ve vatandaşlarla da görüşerek ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek, çözümleri için birim amirlerine gerekli talimatları verdi.

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