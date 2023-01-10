Kaymakam Sakarya ve Başkan Şeylan yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylane, ilçede yapımı devam eden Rafting Eğitim Merkezi, Kapalı Spor Salonu Gençlik merkezi binalarını gezerek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Sakarya ve Başkan Şeylan, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ile birlikte yapımı devam eden inşaat binalarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eksiklerin ve aksaklıkların giderilmesi hususunda yetkililere talimat veren Kaymakam Sakarya,

“Çatak'ı kalkındırmak için Belediye Başkanımız ile sürekli istişare yapıyoruz. Belediye ve tüm kurumlarımız ile büyük bir uyum içerisinde canla başla çalışıyoruz,. Bugün Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve başkan yardımcısı ile birlikte Çatak'ta vatandaşlarımızın özellikle gençlerimizin yararlanacakları Gençlik Merkezi, Kapalı Spor Salonu, özellikle İlçemizin turizm konusunda kalkınmasında önemli rol alacak Rafting Eğitim Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Yatırımları ilçemize kazandıranlardan Allah razı olsun” dedi.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Şeylan, “Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacağız. Muhteşem doğası ve güzellikleriyle, Doğa Harikası Çatak'ı hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bölgemiz, ilimiz özellikle de İlçemizi Turizmde şaha kaldıracak Rafting Eğitim Merkezi inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere. Konaklamasıyla, tesisiyle, alanıyla birkaç ay sonra Rafting Parkurumuz dünyaca bilinen bir parkur olacak. Gençlik ve Spor Bakanımıza, Milletvekillerimize, Valimize, Kaymakamımıza bize inanıp destek veren emeği geçen göreve başladığımızdan beri bize her türlü desteği veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.