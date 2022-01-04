Kaymakam Savar: "İlçemizde 15 gündür vaka çıkmıyor"

Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçede 15 gündür korona virüs vakası çıkmadığını belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

Kaymakam Erkan Savar'ın başkanlığında alınan tedbirler ve vatandaşların kurallara uymasıyla ilçe genelinde pozitif ve temaslı vaka sayısı sıfırlandı. İHA muhabirine açıklamada bulunan Kaymakam Savar, vaka ve temaslı sayısının sıfırlandığını söyleyerek, "50 bin nüfuslu Muradiye ilçemizde alınan tedbirlerle şu anda mahalle ve köylerimiz dahil olmak üzere pozitif vaka ve temaslı sayısını sıfırlamış bulunmaktayız. Bu başarıyı elde etmemizde katkı sağlayan başta filyasyon ekiplerimize, sağlık çalışanlarımıza, imamlarımıza, muhtarlarımız, ilçe emniyet ve jandarma ekiplerine, vefa destek üyelerimize, zabıta ekiplerimize ve diğer kamu kurumlarımıza teşekkür ederiz. Kurallara uyan ilçemiz esnafına ve değerli hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.