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Kaymakam Savar, yılbaşında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti

Van Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, yılbaşında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.


Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Özdilek ve İlçe Emniyet Müdürü Vekili Oğuzhan Akyol, 2021 yılının son dakikalarında şehrin huzuru ve için görevleri başında olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Kaymakam Savar görevi başında olan personellere yeni yıl dileklerini ileterek görevlerinde başarı diledi.

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