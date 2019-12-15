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Kaymakam Savar'dan TEGV'e ziyaret

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimini ziyaret etti.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimini ziyaret etti.


Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Enver Kaptan ile birlikte TEGV Muradiye Öğrenim Birimini ziyaret ederek, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Başkan Vekili Savar ve beraberindekileri TEGV Muradiye Öğrenim Birim Sorumlusu Buket Müjde karşıladı. Birim sorumlusu Müjde'den vakıf ile ilgili bilgi alan Savar, daha sonra TEGV etkinliklerinden olan matematiği eğlenerek öğren, drama atölyesi ve algo dijital eğitim seminerlerinde öğrenim gören çocukları izledi.


Ziyaret programı, hatıra fotoğrafı çekimi ve ikramların ardından son buldu.

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