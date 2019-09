Kaymakam Sayar, muhtarların sorunlarını dinledi

Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı tarafından ‘Muhtarlarla İstişare ve Tanışma Toplantısı' düzenlendi.

Gürpınar Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Kaymakam Fatih Sayar, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Haluk Çakaroğlu, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Burada konuşan Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, toplantının amacının muhtarlarla tanışmak ve akabinde mahalle sorunlarını birebir ele almak olduğunu ifade ederek, “Toplantıya kurum amirlerimizi de çağırarak, mevcut sorunları muhatapları buradayken çözüme kavuşturmak istedik. Daha uzun vadeli temenni ve sorunlarınız varsa onları da not alıp çözüm noktasında çalışmalarımıza başlayacağız. Bu çerçevede yaptıklarımızı bir sonraki toplantımızda masaya yatıracağız” dedi.

İstişare vurgusu

Görevleri süresince ilçenin tamamına hizmet etme gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Sayar, “Şunu da bilmenizi isterim. Bize gelen her konu mutlaka dikkate alınır ve çözümü mümkün olan konuları arkadaşlarımıza aktarırız. Çözülmeyen ya da çözüme kavuşturulmayan konularda, bilin ki çözümü bizi aşmış konulardır. Bunları da sizinle paylaşacağız. Benim temel kriterlerimden biri de istişare yolu ile sorunları çözmektir. Konu nerde, hangi mahallede, muhatabı hangi kurum ise onunla istişare ederim. Birlikte çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Mahallelerimizin yol sorunu ve diğer sıkıntılarının da en kısa zamanda tespiti yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Elimi değil, gövdemi taşın altına koyarım”

Her mahallenin farklı sorunu veya isteğinin olabileceğine dikkat çeken Kaymakam Sayar, “Bizden önceki Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, çok önemli hizmetlere imza atmış. Biz de elimizden geleni yapacağız. İlçenin yararına, menfaatine, hayrına olan her şeyin içerisinde yer alırım. Elimi değil, gövdemi taşın altına koyarım. Her mahallemizin farklı bir sorunu, isteği olabilir. Bunu da istişare ederek nihai bir karar alırız. Kimsenin şahsi işleri ile işim olmaz. Memleketin, ilçenin ortak menfaati olan işlerle uğraşırım” diye konuştu.

“Yardımların, gerçekten muhtaç olana ulaşmasını istiyoruz”

Kaymakamlık bünyesinde yapılan yardımların bundan sonrada devam edeceğini belirten Sayar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Fon yardımlarımız devam edecek. Ancak bu yardımı alan kişiler ile ilgili sağlıklı bir çalışma yapacağız. Sizden bizlere sağlıklı bilgi verilmesini talep ediyorum. Bu yardımların, gerçekten muhtaç olana ulaşmasını istiyoruz. İlçe belediyemiz ile büyükşehir belediyemizin de bu manada yardımları olacaktır. Bunun için gerçek anlamda yardıma muhtaç olanları bizlere bildirin. Mahallelerimizde kimsesi olmayan, yalnız yaşayan amca ve teyzelerimiz varsa, onlarla ilgili bir çalışma yapalım. Bunlara; yemeklerini yiyecekleri, elbiselerinin yıkanacağı, sağlık kontrollerinin düzenli yapılacağı bir barınma yeri yapalım. Sizde bulunduğunuz yerlerde bunu araştırın ve varsa bize bildirin.”

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın da bir konuşma yapmasının ardından söz alan muhtarlar; ilçede doğalgaz çalışmasının başlatılmasını, turizm alanında çalışmaların yapılmasını, kömür yardımının adil yapılmasını, yarım kalan yolların tamamlanmasını, su sıkıntısının giderilmesini, yardıma muhtaç ailelerin tespiti konusunda bir çalışma yapılmasını istediler.

Sorunları tek tek dinleyen Kaymakam Sayar, bunlarla ilgili çalışma başlatacaklarını ve çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.