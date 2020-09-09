İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Solak kafe açılışına katıldı

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, davet edildiği iş yerinin açılış törenine katılarak kurdelesini kesti.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, davet edildiği iş yerinin açılış törenine katılarak kurdelesini kesti.


Başkale Millet Bahçesinde ilçe halkının hizmetine açılan "Başka Cafe"; zengin kahve, tatlı ve tüm yemek çeşitleri ile hizmet vermeye başladı.


Başkale Kaymakamı Asım Solak ve Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Dere ile birlikte kafenin açılışının ardından işletmecisinden bazı bilgiler alarak ‘hayırlı olsun' temennisinde bulundular.


Kaymakam Solak, “Açılışı yapılan iş yerinin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını ve sahibine bol kazançlar dilerim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.