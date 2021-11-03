Kaymakam Solak Kur'an kursunu ziyaret etti

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 4-6 yaş grubu Kur'an kursunu ziyaret etti.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Müftüsü Mehmet Nuri Durmuş ile birlikte faaliyet yürüten Merkez Kur'an kursunu ziyaret etti. Burada derslikleri gezerek eğitici çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Solak, çocuklara hediyeler verdi. Minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumalarını dinleyen Solak, öğrencilere başarılar diledi.