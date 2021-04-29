Kaymakam Solak Mehmetçikle iftar açtı

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İran sınırında hudut nöbeti tutan Mehmetçikle iftar açtı.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, beraberindeki 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul ve İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak ile Şehit Teğmen Önder Sert Hudut Karakolunu ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Solak ve beraberindekiler, Mehmetçikle birlikte iftar açtı.

Vatan nöbet bekleyen Mehmetçikle iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kaymakam Solak, "İlçemiz, İran sınırında bir sınır ilçesidir. Mehmetçiğimiz sınırımızın her noktasında gece gündüz demeden vatan bekçiliğini yapmaktadır. Şehit Teğmen Önder Sert Hudut Karakolunu ziyaret ederek askerlerimizle bir araya geldik. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın bu iftarında Mehmetçiğimiz ile birlikte iftar açtık. Bu ziyaretimiz, askerlerimizin moral ve motivasyonuna katkı sunuyor. Allah Mehmetçiğimizi korusun" dedi.