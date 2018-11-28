Kaymakam Solak, muhtarlarla bir araya geldi

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, muhtarlarla bir araya geldi.

Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Solak, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu yıl birçok mahallede güzel çalışmalar yapıldığını belirten Solak, "Çalışmalar halen devam ediyor. Biz belediyemiz ve kaymakamlığımızın bütün kurumları ile buradayız. Sizlerin talepleri bizler için değerlidir. Devletimiz tüm sorun ve sıkıntıların üstesinden gelecek güçtedir" dedi.

Konuşmanın ardından Solak, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.