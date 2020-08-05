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Kaymakam Solak, parke taşı çalışmalarını inceledi

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kırsal mahallelerde sürdürülen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kırsal mahallelerde sürdürülen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.


Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, ilgili birimlerden bilgi aldı. German Mahallesinde sona eren kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını gezen Kaymakam Solak, mahalle muhtarı Seracettin Karahan ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Solak, “Kırsal mahallelerimizede hizmete ara vermeden devam ediyoruz. Merkez mahallelerimizde yaptığımız çalışmaları, kırsal mahallelerimizde de sürdürüyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün talepleri karşılamış olacağız” dedi.


Mahallede çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaymakam Solak, çocuklarla sohbet edip onlara oyuncak hediye etti.

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