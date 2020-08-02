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Kaymakam Solak trafik denetimi yaptı

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunlaşan araç trafiğini görevli ekiplerle denetledi.


Başkale girişi ve Bebleşin Karakol Kontrol Noktasında yapmış olduğu denetime İlçe Emniyet Müdürü Vekili Veyis Emre Yeşilırmak ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli de eşlik etti. Bayram nedeniyle yoğunlaşan trafik nedeni ile jandarma ve polis ekipleri tarafından denetimler artırıldı. Denetleme çalışmalarına katılan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, araç içinde bulunan vatandaşlara çikolata ikramı ve çocuklara oyuncak hediye ederek bayramlarını kutladı. Kaymakam Solak, yolculuk esnasında ve kovid-19 virüs kapsamında alınması gereken ve dikkat edilmesi gereken hususları dile getirerek vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.


Kaymakam Solak, İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası ile "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" kampanyanın devamına yönelik destek verileceğini ifade etti.

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