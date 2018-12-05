Kaymakam Solak'tan anlamlı ziyaret

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 3 Aralık Dünya Engellilere Günü münasebetiyle ilçede bulunan Özel Elbak Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, engelli öğrencilere oyuncak ve hediye paketleri verdi.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, ilçede bulunan Özel Elbak Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Rehabilitasyon merkezinin kurucu müdiresi Birgül Yağızer, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Kaymakam Solak, sınıfları gezerek eğitim gören engelli öğrencilerle sohbet etti. Başkale Belediyesi tarafından okul öğrencilerinin istekleri doğrultusunda alınan hediyeler verildi.

Kaymakam Solak, öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergiyi de gezdikten sonra okuldan ayrıldı.