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Kaymakam Solak'tan Başkale Ziraat Odasına ziyaret

Van’ın Başkale Kaymakamı Asım Solak, Başkale Ziraat Odasını ziyaret ederek, ilçedeki tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Van'ın Başkale Kaymakamı Asım Solak, Başkale Ziraat Odasını ziyaret ederek, ilçedeki tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.


Başkale Kaymakamı Asım Solak, Başkale ilçesinde bulunman STK ve kamu kurumlarına yönelik gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan'la bir araya geldi. Solak, Aşkan ile ilçedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan ise, Kaymakam Solak'a teşekkür etti.

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