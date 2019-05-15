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Kaymakam Türkmen'den kurum amirlerine iftar yemeği

Van’ın Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen, Ramazan ayında birlik ve beraberliği pekiştirmek için kurum amirleriyle iftar programında bir araya geldi.

Van'ın Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen, Ramazan ayında birlik ve beraberliği pekiştirmek için kurum amirleriyle iftar programında bir araya geldi.


Çatak'taki bir otelde düzenlenen iftar programına İlçe Kaymakamı Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, Hakim Hilal Merve Aydın, Garnizon Komutanı Binbaşı Serkan Karakoç, Tabur Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ve kurum amirleri katıldı. Programda konuşan Kaymakam Türkmen, Ramazan ayında birlik ve beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Hepimize huzur ve bereket dolu bir Ramazan diliyorum. Allah oruçlarımızı kabul etsin" dedi.

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