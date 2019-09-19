İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Uçar Arpa, gazileri makamında ağırladı

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkan Yardımcısı Şevket Sontürk ve beraberindeki gazileri makamında ağırladı.

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkan Yardımcısı Şevket Sontürk ve beraberindeki gazileri makamında ağırladı.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkan Yardımcısı Şevket Sontürk ve beraberindeki Kıbrıs gazileri Abdulhalim Tanışan ve Faruk Kuşak'ı makamında ağırlayan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, “Şehit yakınları ve gaziler baş tacımızdır. Misafirlerimizin ziyaretinden büyük memnuniyet duydum. Bugün, kahraman gazilerimize vefa duygularımızı ifade etmek için önemli bir fırsattır” dedi.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkan Yardımcısı Şevket Sontürk ise, Kaymakam Meral Uçar Arpa'ya yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederek, dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.