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Kaymakam Uçar, kadın personelleriyle yemekte buluştu

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla kadın personelleriyle yemekte buluştu.

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kadın personelleriyle yemekte buluştu.


Tuşba Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personelleri için yemek organizasyonu düzenledi. Tuşba Kaymakamı Meral Uçar'ın ev sahipliğinde düzenlenen davete, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Tuşba Kaymakamlığında çalışan kadın personeller katıldı. Tüm kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kaymakam Uçar, personelle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle çalışma hayatındaki kadınların bir anne ve eş olmanın dışında iş hayatında da fedakârca görev yaptıklarını ifade eden Uçar, personeline göstermiş oldukları gayret ve sorumluluktan dolayı teşekkür etti.


Program müzik dinletisi ile son buldu.

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