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Kaymakam Uçar, muhtarlarla bir araya geldi

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ilçede görev yapan muhtarlarla yemekli toplantıda bir araya geldi.

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ilçede görev yapan muhtarlarla yemekli toplantıda bir araya geldi.


Van'daki bir lokantanın salonunda Tuşba Kaymakamı Meral Uçar başkanlığında yapılan toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muammer Uzun, İlçe Yazı İşleri Müdürü Cihan Güzel, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ubeydullah Arvas ve mahalle muhtarları katıldı.


Toplantı açılış konuşmasını yapan Kaymakam Uçar, devletin mahallelerdeki temsilcisi olan muhtarların sağlık, eğitim, altyapı, içme suyu ve elektrik gibi ihtiyaçların tespitinde önemli rol oynadığını belirterek, herhangi bir aksaklıkta ilgili kurumlarla irtibata geçilmesinin faydalı olacağını kaydetti.


Kaymakam Uçar, konuşmasının ardından mahalle muhtarlarını tek tek dinleyerek; mahallelerde yaşayan vatandaşların sorunları, istekleri ve talepleri hakkında bilgi aldı.

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