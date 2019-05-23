Kaymakam Uçar, öğrencilere süt dağıttı

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, 21 Mayıs Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında Gülbahçesi Anaokulunda öğrencilere süt dağıttı.

Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs Dünya Süt Günü nedeniyle

Gülbahçesi Anaokulunda ‘Sütün Sağlığımız İçin Önemi' konulu bir seminer düzenlendi. Seminere katılan Kaymakam Meral Uçar, sütün önemini vurgulayarak, erken yaşta süt tüketiminin kemikleri, vücudu ve bünyeyi geliştireceğini söyledi.

Seminerin ardından Kaymakam Uçar, beraberindeki Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Muammer Uzun, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Geylani ile öğrencilere süt dağıttı.