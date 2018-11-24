Kaymakam Uçar'dan 24 Kasım öğretmenler günü mesajı

Kaymakam Uçar yayımladığı mesajında; “Öğretmenlik, fedakârlık ve sabır isteyen ulvi bir meslektir. Öğretmenlerimiz, Türkiye'nin geleceği olan çocukları ve gençleri en ideal şekilde yetiştirip geleceğe hazırlayarak son derece kutsal bir görevi yerine getirmektedirler. Ailelerimizden sonra bizlere en büyük sevgi ve şefkati gösteren öğretmenlerimiz milli ve manevi değerlerimiz ile erdemli ve ahlaklı toplum olma yolunda en büyük ışığımızdır. Özgürlüğü, bağımsızlığı, ulusal egemenliği, Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan bu değerleri koruyup yüceltecek kuşakları yetiştiren değerli öğretmenlerimizin varlığıyla gelecekten en ufak kaygımız ve endişemiz yoktur. Bu vesile ile bu anlamlı günde Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan bütün öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm eğitim camiasının ve emekli olmuş öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.