Kaymakam Uçar'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Uçar, yayımladığı mesajda; “Engelli vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden, mevcut imkân ve fırsatlardan tam ve eşit şekilde yararlanmaları, topluma etkin bir şekilde katılımlarının sağlanması, devletimizin ve tüm toplumun görev ve sorumluluğundadır. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Engelli vatandaşlarımıza destek olmak, hizmetlerinde bulunmak her şeyden önce bir gönül işidir. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duymak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına son derece önem arz etmektedir. Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına, hatta siyasete kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli vatandaşlarımızın bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum” dedi.