Kaymakam Uçar'dan ‘5 Aralık Kadın Hakları Günü' mesajı

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Uçar, yayımladığı mesajda; “Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği 1934 yılından günümüze kadar kadınlarımız; eğitimden sağlığa, yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam edeceklerdir. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Zira kadınlar, özelde ailenin, genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadırlar. Kadınların yaşamın her alanında eşit koşullarda yer alması çağdaş dünyanın olmazsa olmazıdır. 5 Aralık kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ve yaşanan problemlere çözümler bulunması açısından önemli bir gündür. İnsan haklarının büyük önem kazandığı günümüzde, bir toplumun medeniyet düzeyi o toplumun insanlara özellikle de kadınlara verdiği önemle ve verdiği hak ve sorumluluklarla değerlendirilmektedir. Kadınlarımızın mevcut haklarının korunması, yeni ve kalıcı kazanımlar sağlanması temennisiyle başta şehit, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım” dedi.