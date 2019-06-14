Kaymakam Uçar'dan karne dağıtımı

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle öğrencilere karnelerini dağıttı.

Şemsibey İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan ve öğrenciler tarafından okulun bahçesinde çiçeklerle karşılanan Kaymakam Uçar, öğrencileri tek tek davet ederek karnelerini verdi. Kaymakam Uçar, çocuklara hediyeler de dağıtarak öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller diledi.

Karne dağıtım törenine Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Geylani, Yazı İşleri Müdürü Cihan Güzel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ubeydullah Arvas, öğretmen ve veliler katıldı.