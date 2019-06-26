Kaymakam Uçar'dan muhtaç ve dar gelirli ailelere ziyaret

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ilçedeki dar gelirli aileleri ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinliyor.

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ilçe merkezinde yardıma muhtaç ve dar gelirli aileleri ziyaret etmeye devam ediyor. Ailelerin yaşadığı evleri yerinde görüp inceleyen Kaymakam Uçar, son olarak Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde 2 çocuğu ile yaşayan Kemal Yılboğa'yı Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile birlikte ziyaret etti. Ziyaret edilen evlerde aile fertleri ile birebir sohbet eden Kaymakam Uçar, “Gerekli yardımların yapılması için devlet olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün ziyaret gerçekleştirdiğimiz aile, daha önce Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından tespit edilmiş. Kemal Yılboğa, eşi tarafından iki kız çocuğu ile birlikte terk edilmiş. Baba işsiz, çocuklar küçük, zorlu bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Tuşba Kaymakamlığı olarak aileye destek vermek, çocukların eğitimi ile ilgilenmek adına bugün Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman'la bir ziyaret gerçekleştirdik. Devlet olarak bu gibi ailelerin yanında olduğumuzu bilmelerini istedik ve gerekli yardımlarımızı yaptık ve bundan sonra da gerek görüldüğü takdirde yapmaya devam edeceğiz” dedi.